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Канадский лыжник после перемещения в пространстве и времени оказался в другом американском штате

Западные СМИ сообщили об инциденте с канадским лыжником из Торонто. Мужчина после перемещения в пространстве и времени оказался в другом американском штате.

Сам он не может пояснить, что случилось во время катания на лыжах в горах Адирондак. Тогда канадец вместе с друзьями находился в штате Нью-Йорк и радовался отличной погоде, а вечером решил еще раз спуститься со склона Уайтфас, хотя его коллеги уже пошли отдыхать в отель. Они больше не увидели канадца и были вынуждены обратиться за помощью в полицию. Человека искали спасатели и собаки, но он бесследно исчез.

Канадский лыжник после перемещения в пространстве и времени оказался в другом американском штате


Однако через неделю лыжник был обнаружен в калифорнийском городе Сакраменто, расположенного от данного места на расстоянии 4600 км. Он ничего не помнил и когда очнулся, заметил вокруг незнакомые пейзажи. Также у него пропали лыжи, хотя одежда оставалась без повреждений. Исследователи предположили, что пострадавшую особу могли похитить пришельцы, которые потом просто стерли ей память, но почему они вернули свою жертву на другую территорию - никто не знает.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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