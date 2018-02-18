Toyota готовит рестайлинг самой бюджетной модели Etios
Компания Toyota в этом году намерена выпустить обновлённую модификацию бюджетного седана Etios. На индийском рынке автомобиль Toyota Etios считается самой доступной моделью японского бренда.
Обновлённый седан Toyota Etios 2018 года получит обновления во внешнем дизайне косметического характера, при этом список оснащённосности и дополнительного оборудования будет существенно расширен.
На индийском рынке рестайлинговый седан будет доступен с дизельным агрегатом ёмкостью 1,4 литра производительностью 68 лошадиных сил. Также в моторную гамму войдёт бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 80 «лошадей».
Базовая модификация седана Toyota Etios оснащена фронтальными подушками безопасности, электрическими стеклоподъёмниками, кондиционером, ABS и EBD. В оснащение «топовых» моделей входит мультимедийная система с сенсорным экраном, круиз-контроль, датчики парковки и противотуманные фары.
Обновлённый седан Toyota Etios 2018 года получит обновления во внешнем дизайне косметического характера, при этом список оснащённосности и дополнительного оборудования будет существенно расширен.
На индийском рынке рестайлинговый седан будет доступен с дизельным агрегатом ёмкостью 1,4 литра производительностью 68 лошадиных сил. Также в моторную гамму войдёт бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 80 «лошадей».
Базовая модификация седана Toyota Etios оснащена фронтальными подушками безопасности, электрическими стеклоподъёмниками, кондиционером, ABS и EBD. В оснащение «топовых» моделей входит мультимедийная система с сенсорным экраном, круиз-контроль, датчики парковки и противотуманные фары.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:30