Toyota готовит рестайлинг самой бюджетной модели Etios

Обновлённый седан Toyota Etios 2018 года получит обновления во внешнем дизайне косметического характера, при этом список оснащённосности и дополнительного оборудования будет существенно расширен.На индийском рынке рестайлинговый седан будет доступен с дизельным агрегатом ёмкостью 1,4 литра производительностью 68 лошадиных сил. Также в моторную гамму войдёт бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 80 «лошадей».Базовая модификация седана Toyota Etios оснащена фронтальными подушками безопасности, электрическими стеклоподъёмниками, кондиционером, ABS и EBD. В оснащение «топовых» моделей входит мультимедийная система с сенсорным экраном, круиз-контроль, датчики парковки и противотуманные фары.