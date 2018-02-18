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Paramount может провести перезапуск «Трансформеров»

В рамках мероприятия Toy Fair 2018, представители сайта Transformer World получили информацию о том, что кинокомпания Paramount может провести перезапуск серии о «Трансформерах» после премьеры Bumblebee. Стоит отметить, что встреча прошла при участии компании Hasbro, которая занимается выпуском игрушечных фигурок и тематических настольных игр.

Paramount может провести перезапуск «Трансформеров»


Отмечается, что премьера о Bumblebee назначена на 2021 год и в премьерном плане находится только этот сольный фильм. В позапрошлом году компания Paramount заявляла, что фильмы о трансформерах будут выходить в течение последующих десяти лет. В прошлом году даже зашел разговор о съемках анимированного приквела. Недавнюю премьеру - фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» - вообще хотели показать только в следующем году.

До этого момента кассовые сборы картин из серии о «Трансформерах» находились на хорошем уровне, но последняя премьера собрала лишь 605 млн. долларов. Таким образом, кинокомпания и режиссер Майкл Бэй могут пересмотреть всю франшизу, чтобы снова вернуть к ней интерес публики.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:20
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