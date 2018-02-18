Paramount может провести перезапуск «Трансформеров»

Отмечается, что премьера о Bumblebee назначена на 2021 год и в премьерном плане находится только этот сольный фильм. В позапрошлом году компания Paramount заявляла, что фильмы о трансформерах будут выходить в течение последующих десяти лет. В прошлом году даже зашел разговор о съемках анимированного приквела. Недавнюю премьеру - фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» - вообще хотели показать только в следующем году.До этого момента кассовые сборы картин из серии о «Трансформерах» находились на хорошем уровне, но последняя премьера собрала лишь 605 млн. долларов. Таким образом, кинокомпания и режиссер Майкл Бэй могут пересмотреть всю франшизу, чтобы снова вернуть к ней интерес публики.