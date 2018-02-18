Госдеп признал несовершенство ядерного арсенала США
Первый замгоссекретаря США Джон Салливан, выступая на Конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, призвал провести модернизацию ядерной системы страны для сдерживания мировой ядерной угрозы. В противном случае Америка останется с арсеналом, устаревшим на десятки лет.
При устаревшем ядерном арсенале США угроза атомного противостояния станет более явственной, считает Салливан, чьи слова приводит портал ТАСС. Американские власти мечтают о мощном сдерживающем ядерном потенциале, который позволит устрашать врагов и заставит некоторые страны никогда не применять атомные вооружения в деле.
Новая доктрина США призывает модернизировать имеющиеся вооружения, однако Вашингтон не намерен отказываться от договора по СНВ, в рамках которого Америка будет придерживаться ранее установленного нормативного уровня по численности единиц ядерных зарядов.
При устаревшем ядерном арсенале США угроза атомного противостояния станет более явственной, считает Салливан, чьи слова приводит портал ТАСС. Американские власти мечтают о мощном сдерживающем ядерном потенциале, который позволит устрашать врагов и заставит некоторые страны никогда не применять атомные вооружения в деле.
Новая доктрина США призывает модернизировать имеющиеся вооружения, однако Вашингтон не намерен отказываться от договора по СНВ, в рамках которого Америка будет придерживаться ранее установленного нормативного уровня по численности единиц ядерных зарядов.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:10