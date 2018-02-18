АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Госдеп признал несовершенство ядерного арсенала США

Первый замгоссекретаря США Джон Салливан, выступая на Конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, призвал провести модернизацию ядерной системы страны для сдерживания мировой ядерной угрозы. В противном случае Америка останется с арсеналом, устаревшим на десятки лет.

Госдеп признал несовершенство ядерного арсенала США


При устаревшем ядерном арсенале США угроза атомного противостояния станет более явственной, считает Салливан, чьи слова приводит портал ТАСС. Американские власти мечтают о мощном сдерживающем ядерном потенциале, который позволит устрашать врагов и заставит некоторые страны никогда не применять атомные вооружения в деле.

Новая доктрина США призывает модернизировать имеющиеся вооружения, однако Вашингтон не намерен отказываться от договора по СНВ, в рамках которого Америка будет придерживаться ранее установленного нормативного уровня по численности единиц ядерных зарядов.
Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Huawei работает над аналогом iPhone SE
36-летняя Бритни Спирс продемонстрировала
Просмотреть все новости