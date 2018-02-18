Госдеп признал несовершенство ядерного арсенала США

При устаревшем ядерном арсенале США угроза атомного противостояния станет более явственной, считает Салливан, чьи слова приводит портал ТАСС. Американские власти мечтают о мощном сдерживающем ядерном потенциале, который позволит устрашать врагов и заставит некоторые страны никогда не применять атомные вооружения в деле.Новая доктрина США призывает модернизировать имеющиеся вооружения, однако Вашингтон не намерен отказываться от договора по СНВ, в рамках которого Америка будет придерживаться ранее установленного нормативного уровня по численности единиц ядерных зарядов.