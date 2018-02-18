Тимур Бекмамбетов рассказал о работе над новым фильмом
Тимур Бекмамбетов рассказал о том, в каком формате хочет снять свой следующий фильм. Таким образом, формат следующего проекта будет называться screen life, то есть таким же, как и предыдущая картина «Профиль».
Так свой первый фильм в этом стиле Бекмамбетов представил на кинофестивале «Панорама». Лента основана на реальных событиях и выполнена в том самом формате screen life. Сам режиссер рассказывает о том, что ему очень понравилась подобная идея, и следующие картины он будет делать именно так.
Бекмамбетов считает, что нужно постоянно двигаться вперед и делать что-то новое. К тому же, ему уже стало скучно делать фильмы в обычном формате, поэтому он хочет заполнить свое творчество чем-то новым. По мнению деятеля кинематографа, screen life отлично впишется в умы людей, поскольку Интернет и жизнь человека уже практически неразделимы.
Так свой первый фильм в этом стиле Бекмамбетов представил на кинофестивале «Панорама». Лента основана на реальных событиях и выполнена в том самом формате screen life. Сам режиссер рассказывает о том, что ему очень понравилась подобная идея, и следующие картины он будет делать именно так.
Бекмамбетов считает, что нужно постоянно двигаться вперед и делать что-то новое. К тому же, ему уже стало скучно делать фильмы в обычном формате, поэтому он хочет заполнить свое творчество чем-то новым. По мнению деятеля кинематографа, screen life отлично впишется в умы людей, поскольку Интернет и жизнь человека уже практически неразделимы.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:50