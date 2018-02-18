Исполнитель Дрейк раздал людям почти миллион долларов

Так в клипе было показано, как рэпер подарил одной девушке чек на 50 тысяч долларов, чтобы она могла оплатить свою учебу в Университете Майами. Помимо этого исполнитель вручил 20 тысяч долларов местной пожарной службе и 50 тысяч центру по работе с молодежью. Также 10 тысяч долларов были переданы в музыкальную школу Университета Майами.Кроме официальных раздач Дрейк раздавал деньги обычным прохожим, которым нужны были деньги, оплачивал покупки людей в супермаркете, а также помог некоторым оплатить счета и подарил им автомобили. В общей сложности на этот проект ушло 997 тысяч долларов.В социальной сети Instagram певец признался, что для него этот проект стал самым важным в его жизни.