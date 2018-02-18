Швеция отправит миротворцев в Донбасс при определенных условиях

Хульквист отмечает, что для отправки миротворцев на Украину Швеции необходимо увидеть определенные условия, когда правительство страны поймет, что подобный шаг действительно поможет в предотвращении вооруженного противостояния на Донбассе. Ранее экс-секретарь NATO Андерс Фог Расмуссен, который в настоящий момент является советником главы украинского государства Петра Порошенко, предложил именно Швеции взять на себя роль миротворцев, так как королевство не является членом военного альянса.Подобный шаг, по мнению Расмуссена, заставит Москву активней работать в вопросе реализации миротворческой миссии на юго-востоке Украины.