АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Антон Гусев отрицает измену Виктории Романец

Бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева пользователи попытались уличить в неверности его супруге Виктории Романец.

Одна из самых ярких пар проекта «дом-2» после Нового года все чаще мелькает в Сети в связи с разногласиями в семье.

Антон Гусев отрицает измену Виктории Романец

Так сначала Вика и Антон заявили о разводе, но на следующий же день передумали, а теперь пользователи уличили молодого мужчину в неверности.

Дело в том, что «доброжелатели» написали Виктории, что помимо кроссовок для нее, Антон купил и женский кошелек, но умолчал об этой покупке.
В соцсетях сразу же подумали, что Гусев приобрел подарок для неизвестной женщины.

Однако Антон решил сразу разрешить этот вопрос и поехал к администратору магазина. Выяснилось, что такой продавец действительно существует, но она второй год в декрете.

И хотя Романец и Гусев решили больше не читать комментариев хейтеров, остальные пользователи думают, что «дыма без огня не бывает».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:13
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тюнинг-ателье Bruiser Conversions установило на
Регина Тодоренко заболела и попала в инфекционное
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Просмотреть все новости