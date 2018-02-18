Антон Гусев отрицает измену Виктории Романец

Одна из самых ярких пар проекта «дом-2» после Нового года все чаще мелькает в Сети в связи с разногласиями в семье.Так сначала Вика и Антон заявили о разводе, но на следующий же день передумали, а теперь пользователи уличили молодого мужчину в неверности.Дело в том, что «доброжелатели» написали Виктории, что помимо кроссовок для нее, Антон купил и женский кошелек, но умолчал об этой покупке.В соцсетях сразу же подумали, что Гусев приобрел подарок для неизвестной женщины.Однако Антон решил сразу разрешить этот вопрос и поехал к администратору магазина. Выяснилось, что такой продавец действительно существует, но она второй год в декрете.И хотя Романец и Гусев решили больше не читать комментариев хейтеров, остальные пользователи думают, что «дыма без огня не бывает».