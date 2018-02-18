АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» - его надо достраивать

Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил российским и немецким бизнесменам выгодность достройки "Северного потока-2". Он считает, что после его ввода в эксплуатацию увеличатся поставки голубого топлива в Европу вдвое.

Сергей Лавров считает, что решения по проекту "Северный поток - 2", принятые европейскими политиками станут выгодными для всех исходя из очевидной экономической выгоды проекта. Это мнение чиновника прозвучало во время встречи с деловыми кругами Германии и России. Одновременно в Германии выступил федеральный канцлер, который прокомментировал высказывания Порошенко а затем и Путина о вводе войск ООН на территории части Донецкой и Луганской области, считая эти предложения конструктивными. По его мнению такой план позволит западным политикам снять санкции с России.

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» - его надо достраивать


Это отразится и на судьбе проекта по транспортировке газа в Европу по второй ветке трубопровода. Однако сейчас положение российского проекта, потому что пока он строится силами отечественных строительных компаний, которые уже потратили на него до полумиллиарда евро. Против выступают Украина и Польша, заявивших, что это противоречит интересам Европейского союза. В настоящее время у Газпрома нет необходимых средств для достройки, потому $10 млрд чиновники пытаются найти в США, где на прошлой неделе состоялась встреча с американскими бизнесменами.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тюнинг-ателье Bruiser Conversions установило на
Регина Тодоренко заболела и попала в инфекционное
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Просмотреть все новости