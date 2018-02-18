Роботизированная трансмиссия от «АвтоВАЗ» обзавелась «ползучим» режимом

Новой роботизированной трансмиссией АМТ будут комплектоваться автомобили бренда LADA с силовым агрегатом объёмом 1,8 литра производительностью 122 лошадиные силы. В режиме активации Creeping Mode автомобиль переходит на медленное движение.Отмечается, что «ползущий» режим особенно актуален в городах-миллионниках, где автомобилисты нередко попадают в пробки. Без данного режима водителям, у которых автомобиль с роботизированной трансмиссией, приходится отпускать педаль тормоза и нажимать на педаль акселератора, чтобы начать передвигаться.С появлением новой опции управление автомобилем с роботизированной коробкой передач не будет отличаться от управления с классической АКПП. Отмечается, что режим Creeping Mode также работает при передвижении назад.