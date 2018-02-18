Роботизированная трансмиссия от «АвтоВАЗ» обзавелась «ползучим» режимом
Инженеры российского автоконцерна «АвтоВАЗ» оснастили роботизированную коробку передач «ползущим» режимом Creeping Mode. Об этом накануне стало известно от представителей «Клуба Лада Веста».
Новой роботизированной трансмиссией АМТ будут комплектоваться автомобили бренда LADA с силовым агрегатом объёмом 1,8 литра производительностью 122 лошадиные силы. В режиме активации Creeping Mode автомобиль переходит на медленное движение.
Отмечается, что «ползущий» режим особенно актуален в городах-миллионниках, где автомобилисты нередко попадают в пробки. Без данного режима водителям, у которых автомобиль с роботизированной трансмиссией, приходится отпускать педаль тормоза и нажимать на педаль акселератора, чтобы начать передвигаться.
С появлением новой опции управление автомобилем с роботизированной коробкой передач не будет отличаться от управления с классической АКПП. Отмечается, что режим Creeping Mode также работает при передвижении назад.
Новой роботизированной трансмиссией АМТ будут комплектоваться автомобили бренда LADA с силовым агрегатом объёмом 1,8 литра производительностью 122 лошадиные силы. В режиме активации Creeping Mode автомобиль переходит на медленное движение.
Отмечается, что «ползущий» режим особенно актуален в городах-миллионниках, где автомобилисты нередко попадают в пробки. Без данного режима водителям, у которых автомобиль с роботизированной трансмиссией, приходится отпускать педаль тормоза и нажимать на педаль акселератора, чтобы начать передвигаться.
С появлением новой опции управление автомобилем с роботизированной коробкой передач не будет отличаться от управления с классической АКПП. Отмечается, что режим Creeping Mode также работает при передвижении назад.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:20