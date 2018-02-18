NASA обнаружило на Марсе кратер со склонами, напоминающими земные аналоги
NASA обнаружило на Марсе кратер, склоны которого напоминают земные аналоги, благодаря материалам, присланным Opportunity. На них были видны полоски камней вместе с горными породами, расположившихся на внутренней стороне Perseverance Valley.
Такие процессы могут происходить из-за замораживания, так что объект мог появиться на небесном теле тысячи лет назад. Данные образования возникли в результате взаимодействия льда вместе с ветром и течениями воды. Ученые заинтересовались необычным местом на планете, не вписывающимся в привычные космические стандарты.
Сейчас агентство выясняет, как природные факторы могли создать столь необычные изюминки. Имеющаяся версия гласит, что Марс на протяжении длительного времени постоянно менял свой наклон по отношению к орбите, что стало причиной возникновения таких полос.
Такие процессы могут происходить из-за замораживания, так что объект мог появиться на небесном теле тысячи лет назад. Данные образования возникли в результате взаимодействия льда вместе с ветром и течениями воды. Ученые заинтересовались необычным местом на планете, не вписывающимся в привычные космические стандарты.
Сейчас агентство выясняет, как природные факторы могли создать столь необычные изюминки. Имеющаяся версия гласит, что Марс на протяжении длительного времени постоянно менял свой наклон по отношению к орбите, что стало причиной возникновения таких полос.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20