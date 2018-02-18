NASA обнаружило на Марсе кратер со склонами, напоминающими земные аналоги

Такие процессы могут происходить из-за замораживания, так что объект мог появиться на небесном теле тысячи лет назад. Данные образования возникли в результате взаимодействия льда вместе с ветром и течениями воды. Ученые заинтересовались необычным местом на планете, не вписывающимся в привычные космические стандарты.Сейчас агентство выясняет, как природные факторы могли создать столь необычные изюминки. Имеющаяся версия гласит, что Марс на протяжении длительного времени постоянно менял свой наклон по отношению к орбите, что стало причиной возникновения таких полос.