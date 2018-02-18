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Ксения Бородина поздравила с днем рождения свою «вторую маму»

Всем поклонникам ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной известно, что с 9 лет ее воспитывала бабушка, потому что мама вышла замуж и уехала за границу.

Ксения называет свою бабушку «второй мамой» и сердечно поздравляет с 81 годом жизни.

Ксения Бородина поздравила с днем рождения свою «вторую маму»

Бородина трогательно благодарит бабушку «за воспитание, за поцелуи, за лучшее детство и за доброту, не имеющую границ».

Ведущая телестройки отмечает, что всем кому посчастливилось общаться с ее бабушкой, знают, какой она хороший человек. Подписчики присоединились к поздравлениям Ксении и пожелали ее «второй маме» крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ксения Бородина поздравила с днем рождения свою «вторую маму»

Напомним, что мама Бородиной уехала в Италию и Ксения с малых лет каникулы проводила в этой солнечной стране на Капри и потому отлично разговаривает на итальянском языке.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:15
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