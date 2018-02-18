Ученые: Сон опасен для влюбленных и пьяниц

Во время сна головной мозг анализирует все ранее произошедшие поступки, а внутренние органы очищаются от токсинов. Однако для людей в алкогольном опьянении сон может закончиться плачевно, например, защемлением нервов руки, когда конечность передавливается при неудобной позе, и кровоток перестает в достаточной степени поступать в руку.Мозг, находясь в неадекватном состоянии, не готов экстренно реагировать на сложившуюся ситуацию, что приводит к долговременному пережатию руки. Аналогичная опасность поджидает влюбленные пары, когда один из партнеров засыпает на руке или плече другого. Мозг также не воспринимает пережатие части тела как опасность.