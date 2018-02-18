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Ученые: Сон опасен для влюбленных и пьяниц

Ученые провели ряд исследований, доказав, что обычный сон может оказаться опасным для пьяниц и влюбленных людей. Одновременно процесс ночного отдыха чрезвычайно необходим организму.

Ученые: Сон опасен для влюбленных и пьяниц


Во время сна головной мозг анализирует все ранее произошедшие поступки, а внутренние органы очищаются от токсинов. Однако для людей в алкогольном опьянении сон может закончиться плачевно, например, защемлением нервов руки, когда конечность передавливается при неудобной позе, и кровоток перестает в достаточной степени поступать в руку.

Мозг, находясь в неадекватном состоянии, не готов экстренно реагировать на сложившуюся ситуацию, что приводит к долговременному пережатию руки. Аналогичная опасность поджидает влюбленные пары, когда один из партнеров засыпает на руке или плече другого. Мозг также не воспринимает пережатие части тела как опасность.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:47
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