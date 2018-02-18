Ученые: Сон опасен для влюбленных и пьяниц
Ученые провели ряд исследований, доказав, что обычный сон может оказаться опасным для пьяниц и влюбленных людей. Одновременно процесс ночного отдыха чрезвычайно необходим организму.
Во время сна головной мозг анализирует все ранее произошедшие поступки, а внутренние органы очищаются от токсинов. Однако для людей в алкогольном опьянении сон может закончиться плачевно, например, защемлением нервов руки, когда конечность передавливается при неудобной позе, и кровоток перестает в достаточной степени поступать в руку.
Мозг, находясь в неадекватном состоянии, не готов экстренно реагировать на сложившуюся ситуацию, что приводит к долговременному пережатию руки. Аналогичная опасность поджидает влюбленные пары, когда один из партнеров засыпает на руке или плече другого. Мозг также не воспринимает пережатие части тела как опасность.
Во время сна головной мозг анализирует все ранее произошедшие поступки, а внутренние органы очищаются от токсинов. Однако для людей в алкогольном опьянении сон может закончиться плачевно, например, защемлением нервов руки, когда конечность передавливается при неудобной позе, и кровоток перестает в достаточной степени поступать в руку.
Мозг, находясь в неадекватном состоянии, не готов экстренно реагировать на сложившуюся ситуацию, что приводит к долговременному пережатию руки. Аналогичная опасность поджидает влюбленные пары, когда один из партнеров засыпает на руке или плече другого. Мозг также не воспринимает пережатие части тела как опасность.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:47