Ученые: Смешивание работы и личной жизни приводит человека к эмоциональному и физическому истощению

Исследования показали, что такое состояние наносит серьезный ущерб здоровью, так как многие главы компаний или сотрудники ждут, что индивидуум всегда будет на связи даже вне рабочего времени. Было проведен опрос с участием 2000 добровольцев, занимающихся разными профессиями.Во время ответов ученые заметили, что большинство людей вынуждены соединять эти понятия вместе, после чего имели большие стрессы. Потому важно задуматься об организации своего графика, чтобы улучшить свою жизнь. Не нужно смешивать трудовую деятельность с хобби и продолжать решать вопросы во время отдыха. При таких рекомендациях можно существенно изменить ситуацию в лучшую сторону.