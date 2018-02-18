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Ведущий «Дома-2» раскритиковал Максима Галкина за «унижение» шоу «Битва экстрасенсов»

Накануне,17 февраля, Максим Галкин дал отповедь Гарику Харламову, который раскритиковал высокие рейтинги нового шоу «Звезды под гипнозом», но зато удивил ведущего «Дома-2».

Влад Кадони недоволен, что известный юморист решил возвеличить свою новую программу за счет других шоу, к примеру «Битвы экстрасенсов». Галкин посчитал, что эта передача имеет примитивный сценарий и постановочный характер.

Ведущий «Дома-2» раскритиковал Максима Галкина за «унижение» шоу «Битва экстрасенсов»

Напомним, что Влад Кадони участвовал в «Битве экстрасенсов» 6 и 11 сезона и потому ему стало обидно за любимую передачу. Нынешний ведущий телестройки заявил, что шоу гадалок и колдунов выходит эфир уже 10 лет и все время держит высокую планку.

Влад разочаровался в Максиме Галкине и отмечает, что вряд ли «Звезды под гипнозом» побьют рейтинги «Битвы экстрасенсов».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:58
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