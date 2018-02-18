Ведущий «Дома-2» раскритиковал Максима Галкина за «унижение» шоу «Битва экстрасенсов»
Накануне,17 февраля, Максим Галкин дал отповедь Гарику Харламову, который раскритиковал высокие рейтинги нового шоу «Звезды под гипнозом», но зато удивил ведущего «Дома-2».
Влад Кадони недоволен, что известный юморист решил возвеличить свою новую программу за счет других шоу, к примеру «Битвы экстрасенсов». Галкин посчитал, что эта передача имеет примитивный сценарий и постановочный характер.
Напомним, что Влад Кадони участвовал в «Битве экстрасенсов» 6 и 11 сезона и потому ему стало обидно за любимую передачу. Нынешний ведущий телестройки заявил, что шоу гадалок и колдунов выходит эфир уже 10 лет и все время держит высокую планку.
Влад разочаровался в Максиме Галкине и отмечает, что вряд ли «Звезды под гипнозом» побьют рейтинги «Битвы экстрасенсов».
Влад Кадони недоволен, что известный юморист решил возвеличить свою новую программу за счет других шоу, к примеру «Битвы экстрасенсов». Галкин посчитал, что эта передача имеет примитивный сценарий и постановочный характер.
Напомним, что Влад Кадони участвовал в «Битве экстрасенсов» 6 и 11 сезона и потому ему стало обидно за любимую передачу. Нынешний ведущий телестройки заявил, что шоу гадалок и колдунов выходит эфир уже 10 лет и все время держит высокую планку.
Влад разочаровался в Максиме Галкине и отмечает, что вряд ли «Звезды под гипнозом» побьют рейтинги «Битвы экстрасенсов».