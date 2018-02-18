Баста занял 31-е место в ТОП-50 самых стильных российских мужчин

Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, оказался на 31-месте ТОПа-50 самых стильных российских мужчин. Он занял в рейтинге место выше исполнителя Дмитрия Маликова, вратаря футбольной команды «Спартак» Артема Реброва, бизнесмена Романа Роттенберга и других знаменитых личностей.Музыкант Баста является не только талантливым рэпером, но и очень заботливым отцом для своих двух дочерей Маши и Василисы.Основатели проекта рассказали, что наблюдают очень пристально за первой сотней представителей сильной половины страны и гордятся стильными российскими знаменитостями.Первую позицию в чарте занял скандально известный исполнитель Сергей Шнуров. Его великолепие заключается в его стиле, который считается уникальным.