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Баста занял 31-е место в ТОП-50 самых стильных российских мужчин

Известный рэпер Баста вошел в список 50 самых стильных мужчин России. Как стало известно, певец занял в рейтинге 31-место. Опубликовал список «стиляг» 2018 года ежемесячный журнал о моде и стиле «GQ».
Баста занял 31-е место в ТОП-50 самых стильных российских мужчин


Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, оказался на 31-месте ТОПа-50 самых стильных российских мужчин. Он занял в рейтинге место выше исполнителя Дмитрия Маликова, вратаря футбольной команды «Спартак» Артема Реброва, бизнесмена Романа Роттенберга и других знаменитых личностей.

Музыкант Баста является не только талантливым рэпером, но и очень заботливым отцом для своих двух дочерей Маши и Василисы.

Основатели проекта рассказали, что наблюдают очень пристально за первой сотней представителей сильной половины страны и гордятся стильными российскими знаменитостями.

Первую позицию в чарте занял скандально известный исполнитель Сергей Шнуров. Его великолепие заключается в его стиле, который считается уникальным.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:50
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