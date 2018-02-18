Джуна вышла замуж за Матвиенко, чтобы отказаться от брака с Николаевым

Героем передачи «Сегодня вечером» стал Игорь Матвиенко. В свое время продюсер был женат на знаменитой целительнице Джуне, но их брак не продержался более суток.Матвиенко признался, что решил взять в жены Джуну, имея исключительно корыстные цели, а его решение о браке было абсолютно спонтанным.Как оказалось, фактически Джуна сама позвала Матвиенко на их свадьбу, и он, оценив оперативно свое положение, в спешке согласился. И произошло это, даже несмотря на то, что он не задумывался об отношениях с целительницей.Матвиенко рассказал, как Джуна вывела его в коридор и сообщила, что Игорь Николаев сделал ей предложение. Продюсер поздравил девушку, а она ему в ответ заявила: «Ну знаешь, он мне не очень, а вот ты нравишься…». Матвиенко, недолго думая, согласился.