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Нюша и ее подруги появились в Сети в образе «Ангелов Чарли»

Певица Нюша опубликовала в Instagram снимок, на котором вместе с подругами появилась в образе «Ангелов Чарли». Пользователям Сети понравился такой вариант знаменитого трио.
Нюша и ее подруги появились в Сети в образе «Ангелов Чарли»


Популярная певица Нюша поделилась в личном аккаунте Instagram фотографией, на которой она вместе с подругами позирует в образе «Ангелов Чарли». Подписчики Нюши отметили, что у всех трех девушек шикарные фигуры.

Снимок, опубликованный Нюшей, сделан во Вьетнаме, где певица отдыхает в компании друзей.

На фото девушка она и ее подруги позируют на фоне большой пальмы в купальниках. Фанаты массово стали комментировать пост Нюши, в большинстве оставляя комплименты по поводу идеально подобранного ею бикини, которое сексуально подчеркнуло ее формы.

Один из подписчиков признался, что «именно так представляет себе рай».

За считанные минуты публикация набрала более 20 тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:30
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