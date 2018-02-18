Анна Седокова опубликовала совместный фотоснимок с новым молодым человеком

К опубликованному снимку с новым кавалером Анна Седокова написала комментарий друзьям и всем пользователям, в котором поздравляла их с прошедшим Днем всех влюбленных. Пользователи мгновенно задались вопросом, что за мужчина обнимает певицу и маму троих деток?Большинство допустили, что это новый возлюбленный артистки иначе, зачем она выложила это фото еще и поздравила с Днем святого Валентина. Другая часть фанатов начали искать схожесть в молодом человеке с ее третьим ребенком Гектором и все-таки смогли найти.Другие были возмущены такими предположениями, ведь всем известно, кто приходится отцом Гектора и не нужно искать что-то общее в ребенке с чужим для него человеком. А еще часть пользователей предположили, что исполнительница в ближайшем будущем вновь испытает счастье материнства, а отцом будет именно этот неизвестный мужчина.Никто возражать не стал, но некоторые отметили, что в этом ничего осуждающего нет, ведь Анна очень хочет наконец-то обрести женское счастье. Публикация мгновенно облетела весь интернет и насобирала около 12 тысяч лайков.