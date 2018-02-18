Рита Дакота похвасталась идеальной фигурой спустя четыре месяца после рождения дочки

У Риты Дакоты и Влада Соколовского осенью 2017 года на свет появилась дочка, которую назвали Мией. Через месяц молодые родители появились на публичном мероприятии, где Рита продемонстрировала прекрасную фигуру. А еще через месяц она опубликовала фотоснимок в купальном костюме, на котором отчетливо видно, что девушка выглядит прекрасно.А теперь, спустя четыре месяца после рождения дочки исполнительницы нечего скрывать, ведь она вернулась в дородовую форму и выглядит еще лучше, чем было ранее. На своей страничке в интернете певица похвасталась пользователям плоским животом с подкачанным прессом.Такого результата знаменитость добилась благодаря усердному труду в спортивном зале и правильному питанию. Рита давно увлечена идеями здорового питания и спортом, поэтому ведет свой ЗОЖ-проект «Дружу с телом», где прививает девушкам любовь к себе, еде, спорту и телу без изнурительных диет.Стоит напомнить, что раньше Рита сообщила хейтерам, что прервала грудное вскармливание не из-за тусовок, которые ей приписывают, а по медицинским показаниям.