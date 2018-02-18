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Джеймс Бонд продает личный Aston Martin «с молотка»

Автомобиль Aston Martin Vanqish британского актера Дэниела Крейга, исполнителя роли Джеймса Бонда, выставлен на продажу и уйдет «с молотка» 20 апреля.
Джеймс Бонд продает личный Aston Martin «с молотка»


Актер Дэниэл Крейг, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, выставил свой автомобиль Aston Martin Vanqish темно-синего цвета на аукцион дома «Christie's». Речь идет о машине, которая фигурировала в фильме.

Согласно предварительным оценкам, стоимость автомобиля колеблется от 400 до 600 тысяч долларов.

В салоне «Christie's» в Лос-Анджелесе авто выставят в конце февраля, а торги пройдут в Нью-Йорке 20 апреля, куда и доставят Aston Martin.

Все средства, которые будут выручены за продажу автомобиля, будут направлены на благотворительность - для поддержки студентов из малоимущих семей.

Модель Vanqish была выпущена концерном Aston Martin в количестве всего 100 экземпляров. Дэниелу Крейгу принадлежит почетная седьмая машина.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:10
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