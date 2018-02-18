В Санкт-Петербурге поговорили о перспективах атомных кораблей

Мероприятие было организовано по случаю 60-летнего юбилей со дня основания атомного подводного флота в России. Таким образом, встречу посетили Владимир Королёв, выступающий в роли главнокомандующего ВМФ РФ, заместитель губернатора города Александр Говорунов, а также люди, которые относятся к разным предприятиям, конструкторским бюро, научным учреждениям и непосредственно к флотам Российской Федерации.В рамках своей речи Говорунов сказал, что для Санкт-Петербурга отрасль кораблестроения является одной из самых главных, поэтому она должна идти в ногу со временем и развиваться согласно новым тенденциям. На встрече участники конференции обсудили перспективу разработки атомных кораблей.Владимир Королёв выдал награды сотрудникам ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБМ «Малахит», которые занимаются созданием и испытанием атомных подлодок.