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В Санкт-Петербурге поговорили о перспективах атомных кораблей

17 февраля в городе Санкт-Петербург прошла научная конференция с моментами истории. Так на территории Военно-морской академии имени Адмирала Кузнецова собрались люди, которые связаны с морским флотом, а также кораблестроением.

В Санкт-Петербурге поговорили о перспективах атомных кораблей


Мероприятие было организовано по случаю 60-летнего юбилей со дня основания атомного подводного флота в России. Таким образом, встречу посетили Владимир Королёв, выступающий в роли главнокомандующего ВМФ РФ, заместитель губернатора города Александр Говорунов, а также люди, которые относятся к разным предприятиям, конструкторским бюро, научным учреждениям и непосредственно к флотам Российской Федерации.

В рамках своей речи Говорунов сказал, что для Санкт-Петербурга отрасль кораблестроения является одной из самых главных, поэтому она должна идти в ногу со временем и развиваться согласно новым тенденциям. На встрече участники конференции обсудили перспективу разработки атомных кораблей.

Владимир Королёв выдал награды сотрудникам ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБМ «Малахит», которые занимаются созданием и испытанием атомных подлодок.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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