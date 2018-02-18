СМИ не нашли ни одного доказательства того, что Энистон и Теру были в официальном браке

Дженнифер Энистон и Джастина Теру рассказали, что приняли решение развестись еще в конце прошлого года. Актеры просят поклонников отнестись с уважением к их решению.Одни выдвинули предположения о том, что Джен собирается воссоединиться с Брэдом Питтом. Другие вспомнили давно распространяющиеся слухи о том, что у Энистон и Теру был гостевой брак.На днях журналисты предположили, что актеры никогда не были женаты, потому что не смогли найти ни одного подтверждения данному факту.Представители СМИ проверили все записи о регистрациях браков в Лос-Анджелесе, где по словам пары, они расписались. Также были изучены записи и в других округах штата Калифорния. В итоге, свидетельствующей о браке Энистон и Теру, не нашлось.