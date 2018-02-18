СМИ не нашли ни одного доказательства того, что Энистон и Теру были в официальном браке
Пользователей Сети взволновала новость о том, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся, но представители СМИ не смоглинайти ни одного доказательства того, пара находилась в официальном браке.
Дженнифер Энистон и Джастина Теру рассказали, что приняли решение развестись еще в конце прошлого года. Актеры просят поклонников отнестись с уважением к их решению.
Одни выдвинули предположения о том, что Джен собирается воссоединиться с Брэдом Питтом. Другие вспомнили давно распространяющиеся слухи о том, что у Энистон и Теру был гостевой брак.
На днях журналисты предположили, что актеры никогда не были женаты, потому что не смогли найти ни одного подтверждения данному факту.
Представители СМИ проверили все записи о регистрациях браков в Лос-Анджелесе, где по словам пары, они расписались. Также были изучены записи и в других округах штата Калифорния. В итоге, свидетельствующей о браке Энистон и Теру, не нашлось.
Дженнифер Энистон и Джастина Теру рассказали, что приняли решение развестись еще в конце прошлого года. Актеры просят поклонников отнестись с уважением к их решению.
Одни выдвинули предположения о том, что Джен собирается воссоединиться с Брэдом Питтом. Другие вспомнили давно распространяющиеся слухи о том, что у Энистон и Теру был гостевой брак.
На днях журналисты предположили, что актеры никогда не были женаты, потому что не смогли найти ни одного подтверждения данному факту.
Представители СМИ проверили все записи о регистрациях браков в Лос-Анджелесе, где по словам пары, они расписались. Также были изучены записи и в других округах штата Калифорния. В итоге, свидетельствующей о браке Энистон и Теру, не нашлось.