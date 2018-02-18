Валерия анонсировала свой новый клип на композицию «Ничего личного»

Совсем скоро планируется выход клипа Валерии на новую версию песни «Ничего личного». В видеоролике исполнительница предстанет в роли деловой и успешной женщины, которая ведет роскошный образ жизни, и о котором многие только могут мечтать.Представительница прекрасной половины в этом клипе вспоминает о своей большой любви. Девушка проводит свое время на вечеринках в компании близких подруг. Но все равно она будет очень одинока, поскольку с ней рядом нет достойного мужчины. Режиссером данного ролика выступил Егор Кончаловский.Кое-какие кадры были сняты во время тренировки артистки. На видео Валерия позирует в изысканных нарядах и дорогих украшениях. О премьере исполнительница сообщила на своей страничке. Большинство поклонников сообщили, что уже ждут премьеры и им не терпится узнать о сюжете этого клипа.Некоторые пользователи обвинили Валерию за то, что она демонстрирует в клипе роскошь. По мнению комментаторов, это может давить на аудиторию. Эта новость мгновенно облетела весь интернет и сумела насобирать около 11 тысяч лайков.