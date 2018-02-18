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Валерия анонсировала свой новый клип на композицию «Ничего личного»

На своей официальной страничке в интернете исполнительница Валерия анонсировала свой новый клип на песню «Ничего личного».

Валерия анонсировала свой новый клип на композицию «Ничего личного»


Совсем скоро планируется выход клипа Валерии на новую версию песни «Ничего личного». В видеоролике исполнительница предстанет в роли деловой и успешной женщины, которая ведет роскошный образ жизни, и о котором многие только могут мечтать.

Представительница прекрасной половины в этом клипе вспоминает о своей большой любви. Девушка проводит свое время на вечеринках в компании близких подруг. Но все равно она будет очень одинока, поскольку с ней рядом нет достойного мужчины. Режиссером данного ролика выступил Егор Кончаловский.

Кое-какие кадры были сняты во время тренировки артистки. На видео Валерия позирует в изысканных нарядах и дорогих украшениях. О премьере исполнительница сообщила на своей страничке. Большинство поклонников сообщили, что уже ждут премьеры и им не терпится узнать о сюжете этого клипа.

Некоторые пользователи обвинили Валерию за то, что она демонстрирует в клипе роскошь. По мнению комментаторов, это может давить на аудиторию. Эта новость мгновенно облетела весь интернет и сумела насобирать около 11 тысяч лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:15
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