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В Пентагоне назвали самое эффективное оружие КНДР

Как сообщается в National Interest, Пентагон считает, что самым действенным оружием КНДР при развертывании конфликта на Корейском полуострове станут спецслужбы государства. Отмечается, что в Северной Корее имеется две организации – управление внешней разведки и контрразведка.

В Пентагоне назвали самое эффективное оружие КНДР


Таким образом, известно, что в КНДР имеется Разведуправление Генерального штаба северокорейской армии, которое занимается делами внешней разведки и собирает информацию в Интернете, в других странах и по межкорейским переговорам, а также проводит разные секретные операции.
Второе ведомство – это Министерство охраны безопасности государства, которое непосредственно подчиняется Кым Чен Ыну. Обе организации работают по советской модели.

В Пентагоне уверены, что спецслужбы страны могут стать основной ударной силой Кым Чен Ына на территории Корейского полуострова.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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