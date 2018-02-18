В Пентагоне назвали самое эффективное оружие КНДР

Таким образом, известно, что в КНДР имеется Разведуправление Генерального штаба северокорейской армии, которое занимается делами внешней разведки и собирает информацию в Интернете, в других странах и по межкорейским переговорам, а также проводит разные секретные операции.Второе ведомство – это Министерство охраны безопасности государства, которое непосредственно подчиняется Кым Чен Ыну. Обе организации работают по советской модели.В Пентагоне уверены, что спецслужбы страны могут стать основной ударной силой Кым Чен Ына на территории Корейского полуострова.