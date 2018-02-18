В Пентагоне назвали самое эффективное оружие КНДР
Как сообщается в National Interest, Пентагон считает, что самым действенным оружием КНДР при развертывании конфликта на Корейском полуострове станут спецслужбы государства. Отмечается, что в Северной Корее имеется две организации – управление внешней разведки и контрразведка.
Таким образом, известно, что в КНДР имеется Разведуправление Генерального штаба северокорейской армии, которое занимается делами внешней разведки и собирает информацию в Интернете, в других странах и по межкорейским переговорам, а также проводит разные секретные операции.
Второе ведомство – это Министерство охраны безопасности государства, которое непосредственно подчиняется Кым Чен Ыну. Обе организации работают по советской модели.
В Пентагоне уверены, что спецслужбы страны могут стать основной ударной силой Кым Чен Ына на территории Корейского полуострова.
Таким образом, известно, что в КНДР имеется Разведуправление Генерального штаба северокорейской армии, которое занимается делами внешней разведки и собирает информацию в Интернете, в других странах и по межкорейским переговорам, а также проводит разные секретные операции.
Второе ведомство – это Министерство охраны безопасности государства, которое непосредственно подчиняется Кым Чен Ыну. Обе организации работают по советской модели.
В Пентагоне уверены, что спецслужбы страны могут стать основной ударной силой Кым Чен Ына на территории Корейского полуострова.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30