Анна Хилькевич побывала с дочерью «в дозоре» в снежном домике

В личном аккаунте Instagram Анна Хилькевич опубликовала фотографию, которая умилила поклонников актрисы. На снимке Анна запечатлена вместе с дочерью Арианной возле домика, который сделан из снега.Посмотрев на фотографию, фолловеры по тому, как Анна вглядывается в даль из-под поднятой к глазам руке, предположили, что Хилькевич стоит в дозоре.Сама актриса в подписи к снимку сообщила, что в любом месте может найти вариант для съемок.Подписчики оставляют массу положительных комментариев. Они считают, что Хилькевич выглядит замечательно на любой фотографии.Также многие высказали мнение о том, что Анна с дочерью смотрятся великолепно. За 20 минут после публикации снимка он набрала больше 28 тысяч лайков.