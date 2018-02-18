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Анна Хилькевич побывала с дочерью «в дозоре» в снежном домике

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram снимок, на котором вместе с дочерью позирует в снежном домике – впечатление такое, как будто они побывали в дозоре, по мнению подписчиков.
Анна Хилькевич побывала с дочерью «в дозоре» в снежном домике


В личном аккаунте Instagram Анна Хилькевич опубликовала фотографию, которая умилила поклонников актрисы. На снимке Анна запечатлена вместе с дочерью Арианной возле домика, который сделан из снега.

Посмотрев на фотографию, фолловеры по тому, как Анна вглядывается в даль из-под поднятой к глазам руке, предположили, что Хилькевич стоит в дозоре.

Сама актриса в подписи к снимку сообщила, что в любом месте может найти вариант для съемок.

Подписчики оставляют массу положительных комментариев. Они считают, что Хилькевич выглядит замечательно на любой фотографии.

Также многие высказали мнение о том, что Анна с дочерью смотрятся великолепно. За 20 минут после публикации снимка он набрала больше 28 тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:20
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