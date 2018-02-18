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Брюс Уиллис в компании супруги и дочерей отправился в теплые края

Брюс Уиллис со своей семьей решил зимнее время года провести в теплых краях, кушать экзотические фрукты и наслаждаться океаном.

Брюс Уиллис в компании супруги и дочерей отправился в теплые края


Киноактер хоть и проживает не в России, но решил зимой отправиться в края, где теплее, чтобы отдохнуть от тяжелых будней. Его жена Эмма Хеминг опубликовала на своей страничке фотоснимок с их временного дома, но место проживания она предпочла держать в строжайшем секрете.

Эмма начала публиковать снимки еще во время полета, поскольку хотела показать пользователям какой заботливый у нее супруг. Актер накрыл голые ноги супруги своими ногами, которые были в теплых носках, чтобы не замерзла она.

Но когда семейство расположилось на новом месте, то носки никому стали не нужны. Теплый песочек, океан, солнышко и тропические фрукты – это то, чем наслаждается сейчас вся семья.

Когда все приехали на место, то представительниц женского пола ожидал неожиданный сюрприз – букеты цветов, а рядом с каждым стояла табличка, на которой было написано имя той, кому адресован подарок.

Исходя из первых выложенных снимков с отдыха – 5-летней Мейбел и 3-летней Эвелин безумно нравится отдых с родителями, и проводят они его с великим удовольствием.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:00
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