Брюс Уиллис в компании супруги и дочерей отправился в теплые края

Киноактер хоть и проживает не в России, но решил зимой отправиться в края, где теплее, чтобы отдохнуть от тяжелых будней. Его жена Эмма Хеминг опубликовала на своей страничке фотоснимок с их временного дома, но место проживания она предпочла держать в строжайшем секрете.Эмма начала публиковать снимки еще во время полета, поскольку хотела показать пользователям какой заботливый у нее супруг. Актер накрыл голые ноги супруги своими ногами, которые были в теплых носках, чтобы не замерзла она.Но когда семейство расположилось на новом месте, то носки никому стали не нужны. Теплый песочек, океан, солнышко и тропические фрукты – это то, чем наслаждается сейчас вся семья.Когда все приехали на место, то представительниц женского пола ожидал неожиданный сюрприз – букеты цветов, а рядом с каждым стояла табличка, на которой было написано имя той, кому адресован подарок.Исходя из первых выложенных снимков с отдыха – 5-летней Мейбел и 3-летней Эвелин безумно нравится отдых с родителями, и проводят они его с великим удовольствием.