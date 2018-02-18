Водолазы Росгвардии спасли в Москве провалившихся под лед экстремалов на снегоходах
Сотрудники Росгвардии спасли трех человек – водолазы в Москве достали из реки трех экстремалов, которые решили прокатиться на снегоходах по льду.
В МЧС около 17:00 поступил сигнал – под лед провалились трое мужчин и одна женщина, которые катались по речному льду на снегоходах.
Елена Епур, представитель пресс-службы Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщила, что дежурная смена Московской городской поисково-спасательной службы станции Рублева выехала на место происшествия.
В результате были спасены трое мужчин, которых достали из полыни, а поиски девушки продолжаются, так как ее затянуло под лед.
Спасенным пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Дежурная смена водолазов выехала, чтобы продолжить поиски девушки.
В МЧС около 17:00 поступил сигнал – под лед провалились трое мужчин и одна женщина, которые катались по речному льду на снегоходах.
Елена Епур, представитель пресс-службы Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщила, что дежурная смена Московской городской поисково-спасательной службы станции Рублева выехала на место происшествия.
В результате были спасены трое мужчин, которых достали из полыни, а поиски девушки продолжаются, так как ее затянуло под лед.
Спасенным пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Дежурная смена водолазов выехала, чтобы продолжить поиски девушки.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:30