Водолазы Росгвардии спасли в Москве провалившихся под лед экстремалов на снегоходах

В МЧС около 17:00 поступил сигнал – под лед провалились трое мужчин и одна женщина, которые катались по речному льду на снегоходах.Елена Епур, представитель пресс-службы Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщила, что дежурная смена Московской городской поисково-спасательной службы станции Рублева выехала на место происшествия.В результате были спасены трое мужчин, которых достали из полыни, а поиски девушки продолжаются, так как ее затянуло под лед.Спасенным пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Дежурная смена водолазов выехала, чтобы продолжить поиски девушки.