В Петербурге ребенок задохнулся внутри упаковки из-под памперсов
В Петербурге произошла ужасная трагедия, из-за которой погиб младенец. Известно, что 16 февраля малыш, родившийся в 2017 году, был один дома из-за того, что его мама ушла в магазин. Девушка призналась, что она отсутствовала дома не более часа и к 19:00 вернулась домой.
Когда девушка вошла в комнату она увидела, что на голове её ребенка была упаковка из-под памперсов. Мать мальчика рассказал, что обычно она оставляет памперсы в ногах у ребенка. По предположениям специалиста мальчик решил поиграть с пакетом и случайно залез в него головой, но выбраться уже не смог.
К сожалению, жизнь малыша спасти не удалось. Тело на данный момент находится в морге. Несмотря на то, что на теле мальчика не было найдено признаков насильственной смерти, а окружающие отзывались о семье, как о благополучной, Следственный комитет будет проводить тщательную проверку и выяснять все подробности.
Когда девушка вошла в комнату она увидела, что на голове её ребенка была упаковка из-под памперсов. Мать мальчика рассказал, что обычно она оставляет памперсы в ногах у ребенка. По предположениям специалиста мальчик решил поиграть с пакетом и случайно залез в него головой, но выбраться уже не смог.
К сожалению, жизнь малыша спасти не удалось. Тело на данный момент находится в морге. Несмотря на то, что на теле мальчика не было найдено признаков насильственной смерти, а окружающие отзывались о семье, как о благополучной, Следственный комитет будет проводить тщательную проверку и выяснять все подробности.
Происшествия
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:15