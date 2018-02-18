АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

В Петербурге ребенок задохнулся внутри упаковки из-под памперсов

В Петербурге произошла ужасная трагедия, из-за которой погиб младенец. Известно, что 16 февраля малыш, родившийся в 2017 году, был один дома из-за того, что его мама ушла в магазин. Девушка призналась, что она отсутствовала дома не более часа и к 19:00 вернулась домой.

Когда девушка вошла в комнату она увидела, что на голове её ребенка была упаковка из-под памперсов. Мать мальчика рассказал, что обычно она оставляет памперсы в ногах у ребенка. По предположениям специалиста мальчик решил поиграть с пакетом и случайно залез в него головой, но выбраться уже не смог.
В Петербурге ребенок задохнулся внутри упаковки из-под памперсов

К сожалению, жизнь малыша спасти не удалось. Тело на данный момент находится в морге. Несмотря на то, что на теле мальчика не было найдено признаков насильственной смерти, а окружающие отзывались о семье, как о благополучной, Следственный комитет будет проводить тщательную проверку и выяснять все подробности.
Происшествия
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тюнинг-ателье Bruiser Conversions установило на
Регина Тодоренко заболела и попала в инфекционное
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Просмотреть все новости