В SpaceX перенесли запуск спутников на 18 февраля

Стоит отметить, что старт ракеты с полезной нагрузкой был изначально намечен на сегодня. Тем не менее, по определенным причинам специалистам SpaceX нужно проверить все системы носителя и спутников еще раз. Также известно, что если и следующий раз пуск будет отложен, то запасной датой с пусковым окном выбрано 21-е февраля.Ожидается, что группировка спутников в системе Starlink будет насчитывать 4,5 тысячи устройств на высоте 1100-1300 км и 7,5 тысяч аппаратов на высоте не более 346 км. В американской компании считают, что к глобальной системе Интернет пользователи смогут подключиться уже в следующем году.