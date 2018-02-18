АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

В SpaceX перенесли запуск спутников на 18 февраля

На официальной странице компании SpaceX в Twitter появилась новость о том, что запуск ракеты Falcon 9 вместе со спутниками PAZ и Microsat 2a и 2b на орбиту состоится днем позже. Причиной переноса является желание специалистов дополнительно уделить внимание системе.

В SpaceX перенесли запуск спутников на 18 февраля


Стоит отметить, что старт ракеты с полезной нагрузкой был изначально намечен на сегодня. Тем не менее, по определенным причинам специалистам SpaceX нужно проверить все системы носителя и спутников еще раз. Также известно, что если и следующий раз пуск будет отложен, то запасной датой с пусковым окном выбрано 21-е февраля.

Ожидается, что группировка спутников в системе Starlink будет насчитывать 4,5 тысячи устройств на высоте 1100-1300 км и 7,5 тысяч аппаратов на высоте не более 346 км. В американской компании считают, что к глобальной системе Интернет пользователи смогут подключиться уже в следующем году.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тюнинг-ателье Bruiser Conversions установило на
Регина Тодоренко заболела и попала в инфекционное
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Просмотреть все новости