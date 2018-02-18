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ASUS ZenFone 5 оказался почти похожим на iPhone X

В скором времени публике представят новый смартфон ASUS ZenFone 5. Отмечается, что устройство получило практически схожий дизайн с популярным iPhone X.

ASUS ZenFone 5 оказался почти похожим на iPhone X


Несмотря на желание скопировать дизайн в полной мере, у разработчиков компании ASUS этого не получилось, поскольку вместе с «бровью» вверху передней панели отступ также оказался и снизу. В целом устройство очень похоже, но нижняя граница портит все впечатление.

Что касается технических параметров, то они определят смартфон ZenFone 5 в список средних мобильных девайсов. Так в аппаратной системе будет работать процессор Snapdragon 660 с восемью ядрами, которые дадут частоту в 2 ГГц. Объем ОЗУ окажется на уровне 4-6 Гб, а на встроенном накопителе будет до 64 Гб свободного пространства. В программную основу должна попасть ОС Android 8.0 Oreo.

ASUS ZenFone 5 оказался почти похожим на iPhone X


Официальную презентацию ASUS ZenFone 5 стоит ждать на MWC 2018 с 26 февраля по 1 марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:25
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