ASUS ZenFone 5 оказался почти похожим на iPhone X

Несмотря на желание скопировать дизайн в полной мере, у разработчиков компании ASUS этого не получилось, поскольку вместе с «бровью» вверху передней панели отступ также оказался и снизу. В целом устройство очень похоже, но нижняя граница портит все впечатление.Что касается технических параметров, то они определят смартфон ZenFone 5 в список средних мобильных девайсов. Так в аппаратной системе будет работать процессор Snapdragon 660 с восемью ядрами, которые дадут частоту в 2 ГГц. Объем ОЗУ окажется на уровне 4-6 Гб, а на встроенном накопителе будет до 64 Гб свободного пространства. В программную основу должна попасть ОС Android 8.0 Oreo.Официальную презентацию ASUS ZenFone 5 стоит ждать на MWC 2018 с 26 февраля по 1 марта.