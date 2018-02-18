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В Сети появились рендеры Meizu 15 Plus

Инсайдеры опубликовали в Интернете компьютерные изображения нового смартфона Meizu 15 Plus, который еще не был официально представлен. Считается, что эти фото были взяты у компании, которая делает аксессуары под данную модель.

В Сети появились рендеры Meizu 15 Plus


Так самой примечательной частью смартфона должен стать OLED-дисплей, который покроет почти всю переднюю панель. По мнению экспертов, вся «начинка» заключена в стеклянно-металлический корпус. На задней крышке корпуса не нашлось места для сканера отпечатков пальцев, но его поместили сбоку. Сзади красуется сдвоенная основная камера с вертикальным расположением сенсоров.

Внутри может оказаться процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Также вероятно, что Meizu 15 Plus получит 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. В качестве операционной системы должна быть выбрана платформа Flyme 7.Стоит отметить, что система обладает встроенной опцией управления посредством жестов Super mTouch. Помимо этого она также может «чувствовать» силу нажатия пальца пользователя.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30
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