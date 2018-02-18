В Сети появились рендеры Meizu 15 Plus

Так самой примечательной частью смартфона должен стать OLED-дисплей, который покроет почти всю переднюю панель. По мнению экспертов, вся «начинка» заключена в стеклянно-металлический корпус. На задней крышке корпуса не нашлось места для сканера отпечатков пальцев, но его поместили сбоку. Сзади красуется сдвоенная основная камера с вертикальным расположением сенсоров.Внутри может оказаться процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Также вероятно, что Meizu 15 Plus получит 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. В качестве операционной системы должна быть выбрана платформа Flyme 7.Стоит отметить, что система обладает встроенной опцией управления посредством жестов Super mTouch. Помимо этого она также может «чувствовать» силу нажатия пальца пользователя.