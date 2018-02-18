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Ксения Бородина удивила познаниями о жизни девушек из эскорт-услуг

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина сразила наповал своих подписчиков, пространным постом о жизни проституток и об их судьбе.

По словам Ксении, ей не нравится, что в Instagram многие девушки делятся впечатлениями от работы в службе эскорта, тем самым рекламируя этот вид деятельности.

Ксения Бородина удивила познаниями о жизни девушек из эскорт-услуг

Ведущая понимает, что куртизанки и гейши были во все времена, но почему современные девушки считают, что эскорт это круто и интересно. Ксения напрямую называет эскорт-услуги той же проституцией и вопрос только в цене.

Бородина призывает молодое поколение не вестись на шальные деньги, потому что «никто не отменял их слезы в подушку по ночам. Их никогда никто не ждет дома, вся их жизнь сплошной фейк».

Ксения Бородина со знанием дела объяснила своим подписчикам, что лучше пускай свой рядом будет парень, который мало зарабатывает, чем богатый чужой муж.

В завершение Ксения пожелала молоденьким девушкам любви и призвала помнить, что жизнь одна и стоит ее тратить бесценно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:10
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