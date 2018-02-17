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Юлия Ковальчук поделилась своим утренним фото и рассказала о начале дня

[b]Известная певица и актриса Юлия Ковальчук порадовала своих подписчиков Instagram новым фото без макияжа. Где так же прокомментировала, что просыпается с легкостью и не любит подолгу спать.

Юлия Ковальчук поделилась своим утренним фото и рассказала о начале дня


После подъема, я всегда умываюсь холодной водой, так, как это помогает быстрее проснуться,открыть глаза и прийти в себя.
Затем, на голодный желудок необходимо выпить стакан прохладной воды. Он запускает организм, начнет согревать жидкость и я бодро себя чувствую. Ещё не могу жить без хорошего, полезного и плотного завтрака, являющегося залогом успешного и продуктивного дня. Именно он становится залогом хорошего настроения и сил


рассказала певица под опубликованным фото.

Подписчики оценили всю красоту прекрасной Юлии Ковальчук без макияжа, и признались, что не всегда могут придерживаться такого образа жизни.

А так же заметили в ее руках IPhone X, на который и сделано данное фото.
Публикация за короткое время набрала более 22 тыс. лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 23:05
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