Зрители «Дома-2» возмущены снимком Саши Артемовой рядом с Алексеем Паниным

Однако вместо позитивных отзывов, Артемову одолели возмущенные подписчики, которые не оценили ее любовь к эпатажному артисту.Поклонники телестройки написали Артемовой, что «рядом с этим аморалом находиться стремно», назвали Панина бессовестным и саму Артемову, «такой же дурой как и он».Девушка явно не ожидала такого резкого всплеска негатива и ответила хейтерам.Она предложила недовольным «засунуть свои вонючие и грязные комментарии в одно место и поглубже» и отметила, что у нее сложилось впечатление, что публикация фото с Лешей Паниным обнажило ее жизнь и выставило на суд.