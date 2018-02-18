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Зрители «Дома-2» возмущены снимком Саши Артемовой рядом с Алексеем Паниным

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена рядом с актером Алексеем Паниным.

Однако вместо позитивных отзывов, Артемову одолели возмущенные подписчики, которые не оценили ее любовь к эпатажному артисту.

Зрители «Дома-2» возмущены снимком Саши Артемовой рядом с Алексеем Паниным

Поклонники телестройки написали Артемовой, что «рядом с этим аморалом находиться стремно», назвали Панина бессовестным и саму Артемову, «такой же дурой как и он».

Девушка явно не ожидала такого резкого всплеска негатива и ответила хейтерам.

Она предложила недовольным «засунуть свои вонючие и грязные комментарии в одно место и поглубже» и отметила, что у нее сложилось впечатление, что публикация фото с Лешей Паниным обнажило ее жизнь и выставило на суд.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:00
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