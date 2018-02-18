В Чувашии 6-летнему мальчику провели уникальную операцию на позвоночнике

В Чувашии врачами была проведена сложная операция, в ходе которой 6-летнего мальчика лишили ненужного полупозвонка. Таким образом медики избавили ребенка от врожденного сколиоза позвоночника и предотвратили его грубое искривление в будущем.Айрат Сюндюков, травматолог-ортопед чувашского Федерального центра травматологии Чебоксар, рассказал, что для хирургов главной задачей в данном случае было максимально аккуратно удалить ненужный полупозвонок, так как при любой ошибке мог быть поврежден спинной мозг, сосуды или нервы ребенка.Врач объяснил, что также непросто было в проблемную зону позвоночника вставить специальную металлоконструкцию.Операцию провели успешно. Мальчик после прохождения курса восстановления сможет вернуться домой.