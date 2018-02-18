Александр Телепнев исключен из партии за сломанную челюсть DJ Smash

Коллеги политика заявили, что в партии «Единая Россия» неприкасаемых нет. Ни должности, ни регалии не смогут защитить никого от правосудия. Поэтому Александр Телепнев за избиение DJ Smash лишился партийного билета.Ранее представители «Единой России» уверили общественность в том, что ситуация с избиением музыканта взята на контроль и в случае возбуждения уголовного дела на Телепнева его членство в партии будет приостановлено.Инцидент случился в пермском ночном клубе 10 февраля. DJ Smash был избит местным депутатом Александром Телепневым. В травмпункте у артиста был зафиксирован открытый перелом челюсти. Музыкант рассказал, что ему установили пластину, которая останется с ним до конца его жизни.