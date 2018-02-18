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Александр Телепнев исключен из партии за сломанную челюсть DJ Smash

Депутата «Единой России» Александра Телепнева, который подозревается в жестоком избиении известного артиста DJ Smash, на время выяснения подробностей инцидента исключили из партии.

Александр Телепнев исключен из партии за сломанную челюсть DJ Smash


Коллеги политика заявили, что в партии «Единая Россия» неприкасаемых нет. Ни должности, ни регалии не смогут защитить никого от правосудия. Поэтому Александр Телепнев за избиение DJ Smash лишился партийного билета.

Ранее представители «Единой России» уверили общественность в том, что ситуация с избиением музыканта взята на контроль и в случае возбуждения уголовного дела на Телепнева его членство в партии будет приостановлено.

Инцидент случился в пермском ночном клубе 10 февраля. DJ Smash был избит местным депутатом Александром Телепневым. В травмпункте у артиста был зафиксирован открытый перелом челюсти. Музыкант рассказал, что ему установили пластину, которая останется с ним до конца его жизни.
Политика / Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 04:00
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