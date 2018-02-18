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Microsoft разработала комплекс виртуальной реальности для помощи слепым людям

Новая система создана инженерами из компании Microsoft. В ее возможности заложена помощь слепым людям посредством трости, взаимодействовать в виртуальной реальности с окружающими объектами.

В устройстве, одним из компонентов, является конструкция металлического стержня. Устройство закрепляется на поясе пользователя-пациента. В его основании закрепляется специальный тормоз, способный остановке его горизонтальных передвижений. Стержень сопровождается присоединенной короткой тростью, которой может свободно двигать использующий ее человек. Сама конструкция снабжена виброметром и датчиками, отслеживающими положение по соотношению к шлему виртуальной реальности. Информация из сообщений от Microsoft.

Microsoft разработала комплекс виртуальной реальности для помощи слепым людям


Принцип действия устройства прост. Перемещаясь по помещению, пользователь вправо или влево водит тростью. При столкновении ее с виртуальным объектом, движение стержня и трости останавливается тормозом. При этом создается реальное ощущение, что произошло столкновение с препятствием.

Помимо прочего, мотором на трости создаются вибрации. Звук издается динамиками на шлеме, причем звучание соответствует определенному реальному объекту.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
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