Microsoft разработала комплекс виртуальной реальности для помощи слепым людям

В устройстве, одним из компонентов, является конструкция металлического стержня. Устройство закрепляется на поясе пользователя-пациента. В его основании закрепляется специальный тормоз, способный остановке его горизонтальных передвижений. Стержень сопровождается присоединенной короткой тростью, которой может свободно двигать использующий ее человек. Сама конструкция снабжена виброметром и датчиками, отслеживающими положение по соотношению к шлему виртуальной реальности. Информация из сообщений от Microsoft.Принцип действия устройства прост. Перемещаясь по помещению, пользователь вправо или влево водит тростью. При столкновении ее с виртуальным объектом, движение стержня и трости останавливается тормозом. При этом создается реальное ощущение, что произошло столкновение с препятствием.Помимо прочего, мотором на трости создаются вибрации. Звук издается динамиками на шлеме, причем звучание соответствует определенному реальному объекту.