Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку благодаря поддержке поклонников

Избитый в Перми DJ Smash опубликовал в своем аккаунте Instagram пост из больницы, в котором сообщил, что не просто идет, а «летит на поправку» благодаря невероятной поддержке своих поклонников. Музыкант надеется на то, что «зло будет наказано». Он сообщил об отмене своих выступлений в ближайшем месяце.DJ Smash написал: «Мои Друзья и Подписчики, этот пост я посвящаю именно вам. Благодарю вас за тысячи писем, теплые слова поддержки, любовь и заботу». Музыкант уверяет, что все это дает ему силы для восстановления. Он сообщил, что чувствует себя сильным и понимает, что внимание фолловеров обеспечено случившейся с ним истории до ее завершения.Напомним, DJ Smash был избит бывшим депутатом Пермского регионального парламента Александром Телепневым, который сломал ему челюсть.