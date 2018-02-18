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Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку благодаря поддержке поклонников

Музыкант DJ Smash, который был избит в Перми, в Instagram поблагодарил из больницы поклонников за невероятную поддержку, сообщив, что не просто идет, а «летит» на поправку.

Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку благодаря поддержке поклонников


Избитый в Перми DJ Smash опубликовал в своем аккаунте Instagram пост из больницы, в котором сообщил, что не просто идет, а «летит на поправку» благодаря невероятной поддержке своих поклонников. Музыкант надеется на то, что «зло будет наказано». Он сообщил об отмене своих выступлений в ближайшем месяце.

DJ Smash написал: «Мои Друзья и Подписчики, этот пост я посвящаю именно вам. Благодарю вас за тысячи писем, теплые слова поддержки, любовь и заботу». Музыкант уверяет, что все это дает ему силы для восстановления. Он сообщил, что чувствует себя сильным и понимает, что внимание фолловеров обеспечено случившейся с ним истории до ее завершения.

Напомним, DJ Smash был избит бывшим депутатом Пермского регионального парламента Александром Телепневым, который сломал ему челюсть.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 02:00
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