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Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений «по-мужски»

Александр Шилов, глава федерации по рукопашному бою Пермского края, попросил Тимати отказаться от обвинений в сторону своего друга Телепнева и пригласил его выйти на ринг, чтобы выяснить отношения «по-мужски».
Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений «по-мужски»


Dj Smash оказался в больнице после разборок с Александром Телепневым в ночном клубе. «Разбор полета» продолжается до сих пор. Рэп-исполнитель Тимати поддержал своего друга и опубликовал обвинительные высказывания в отношении депутата Телепнева.

Соратник депутата из Перми Александр Шилов, в свою очередь, требует уничтожить все посты из аккаунта Instagram Тимати, где музыкант оскорбил важную персону, применив нецензурную лексику.

Шилов пригласил Тимати поучаствовать в бою в защиту своего мнения. Исполнитель отказался от предложения, ссылаясь на то, что в Перми этот вид спорта находится на ничтожном уровне.

В данном конфликте фолловеры полностью приняли сторону артистов и поддерживают их.
Политика / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 00:00
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