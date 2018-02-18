Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений «по-мужски»

Dj Smash оказался в больнице после разборок с Александром Телепневым в ночном клубе. «Разбор полета» продолжается до сих пор. Рэп-исполнитель Тимати поддержал своего друга и опубликовал обвинительные высказывания в отношении депутата Телепнева.Соратник депутата из Перми Александр Шилов, в свою очередь, требует уничтожить все посты из аккаунта Instagram Тимати, где музыкант оскорбил важную персону, применив нецензурную лексику.Шилов пригласил Тимати поучаствовать в бою в защиту своего мнения. Исполнитель отказался от предложения, ссылаясь на то, что в Перми этот вид спорта находится на ничтожном уровне.В данном конфликте фолловеры полностью приняли сторону артистов и поддерживают их.