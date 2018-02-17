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Культовая игра System Shock приостановила дальнейшее развитие

От руководства студии Nightdive поступили прискорбные сообщения, что приостановлена разработка очередной версии всеми известной игры - System Shock. Не повлияли даже крайние разочарования и даже определенные раздражения от фанатов, но обещанный эпохальный ремейк отложен на период неопределенного времени.

Из сообщений менеджеров Nightdive Studios известно, что всему виной неожиданный творческий кризис, который связали с излишним и чрезмерным энтузиазмом авторов. Творцы ремейка System Shock, в своих запредельных фантазиях «заигрались» настолько, что одновременно с чувством действительной реальности потеряли саму суть игрового классического сюжета. Идейные вдохновители System Shock пришли в шок, когда просматривали черновые наброски, до такой степени они сделали неузнаваемой вселенную легендарной игры.

Культовая игра System Shock приостановила дальнейшее развитие


Осталось только с осторожностью сообщить про незначительный перерыв в проекте, который решила взять творческая группа. Требуется переосмысление случившееся и выбор единственного правильного направления. НО как считают некоторые аналитики, дело не в ситуации с кризисом жанра. Ситуация более банальна, в студии закончились необходимые средства, выделенные для игроков. Естественно, что издатели это почувствовали первыми и последовали массовые отказы от дальнейшего сотрудничества.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:50
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