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В Ишиме врачи спасли накачавшего свой половой орган вазелином от ампутации

В Ишиме к врачам поступил пациент с весьма необычной проблемой. После обследования ему поставили диагноз – олеограгнулема. Дело в том, что мужчина решил увеличить размер своего полового органа путем введения под кожу вазелина.

Оказалось, что такую процедуру мужчина проводил не один раз, но последний привел к опасным последствиям, поэтому жителю Тюмени пришлось лечь под скальпель.

В Ишиме врачи спасли накачавшего свой половой орган вазелином от ампутации


Органулема – это диагноз, который характеризует доброкачественную опухоль полового органа. Она образовывается из-за введения инородных веществ под кожу члена. Иногда мужчины вкалывают себе интимные смазки, гели, иногда даже вживляют металлические шарики и прочее.

Пострадавший рассказал, что сначала на его органе появились бугры, затем началось изменение цвета и потеря чувствительности. После обнаружения всех признаков орагулемы наблюдается полное обездвиживание полового члена и импотенция. Известно, что жителю Тюмени уже провели одну операцию, но через пару месяцев его ждет еще одна операция. Медики рассказали, что если бы мужчина не обращался за помощью, еще хотя бы две недели, то ему бы ампутировали гениталии. Но несмотря на успешные операции, вернуться к нормальной половой жизни у мужчины шансов мало.
Общество
Добавил: Oleneva Вчера, 23:40
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