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Россия разрабатывает модель беспилотного «авиагрузовика» способного поднять человека

Масса беспилотника достигает 300 килограмм, а общий подъемный вес - 70 килограммов. Данный аппарат разрабатывают в цехах конструкторского отечественного бюро «Вертолеты России». Информация из ежегодного отчета, который размещен на сайте госзакупок.

Мобильный пункт управления и сам беспилотник - основные составляющие разрабатываемого дрона. Пункт управления представляет интегрированный комплекс наземного контроля и координации движения. Беспилотник также будет соответствовать требованиям летно-технических характеристик, с массой до 300 кг. Планируемая продолжительность полетов должна достичь примерно шести часов, а по максимальной скорости придел равен - 180 км в час.
Россия разрабатывает модель беспилотного «авиагрузовика» способного поднять человека


Помимо прочего, комплекс планируют использовать в условиях дневного и ночного времени. Так же он может преодолевать условия простых и сложных метеорологических ситуаций. Режимы рассчитаны на любое время года, как над дезориентированной местностью, так и равниной. Температура окружающего воздуха может равняться от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Из сообщений известно, что наземные условия испытаний нового дрона пройдут в этом году, до июля месяца. До января 2019 года, буду испытаны полные действительные возможности беспилотника. Общая стоимость полного комплекса научных и исследовательских работ равна почти 395 млн. рублей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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