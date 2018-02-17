Корпорация Danone подала в суд на Россельхознадзор за обнаруженные следы антибиотиков

Корпорация Danone решила обжаловать в суде результаты анализа, произведённого Россельхознадзором в конце 2017 года. Тогда в продукции Danone (в молоке «Простоквашино») были обнаружены следы антибиотиков. Руководство французской корпорации решило отстоять «свою честь» в судебном порядке. Истцом выступил филиал АО «Данон Россия» - МК «Волгоградский», а в качестве ответчика в зале суда окажется территориальное управление Россельхознадзора. Истец требует не признавать результаты проверки из-за грубых нарушений во время отбора проб и проведения экспертизы молока.Россельхознадзор не собирается «отмалчиваться». Как заявила ещё в январе представительница российского ведомства Юлия Мелано, в Россельхознадзор уверены, что в сырое молоко на заводе в Волгограде добавляли антибиотики тетрациклиновой группы. Со своей стороны Россельхознадзор собирается подать встречный иск, даже два: о ложной информации, заверяющей потребителя в безопасности молочного продукта, и о защите деловой репутации российского ведомства.