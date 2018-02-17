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Хейтеры возмущены фото Ольги Бузовой с выпяченной «пятой точкой»

Публикации Ольги Бузовой в Instagram неизменно имеют успех и неважно окрашен он в негатив или позитив.

Одно из последних фото, где ведущая «Дом-2» позирует, выпятив назад свое мягкое место и эротично изогнувшись над бильярдным столом, многие подписчики посчитали банальным и наигранным.

Хейтеры возмущены фото Ольги Бузовой с выпяченной «пятой точкой»

Знаменитость предлагает фолловерам поиграть и при этом напрямую сообщает, что она единственная красавица.

Пользователи посмеялись над самоуверенностью Ольги Бузовой и не увидели особой красоты с оголением и выпячиваем пятой точки. Хейтеры возмущены зашкаливающей оценкой знаменитости и недоумевают, с чего она взялась.

Сама Ольга Бузова не обращает внимания на критические замечания и продолжает шокировать всех манией величия.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:50
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