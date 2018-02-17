Хейтеры возмущены фото Ольги Бузовой с выпяченной «пятой точкой»
Публикации Ольги Бузовой в Instagram неизменно имеют успех и неважно окрашен он в негатив или позитив.
Одно из последних фото, где ведущая «Дом-2» позирует, выпятив назад свое мягкое место и эротично изогнувшись над бильярдным столом, многие подписчики посчитали банальным и наигранным.
Знаменитость предлагает фолловерам поиграть и при этом напрямую сообщает, что она единственная красавица.
Пользователи посмеялись над самоуверенностью Ольги Бузовой и не увидели особой красоты с оголением и выпячиваем пятой точки. Хейтеры возмущены зашкаливающей оценкой знаменитости и недоумевают, с чего она взялась.
Сама Ольга Бузова не обращает внимания на критические замечания и продолжает шокировать всех манией величия.
Одно из последних фото, где ведущая «Дом-2» позирует, выпятив назад свое мягкое место и эротично изогнувшись над бильярдным столом, многие подписчики посчитали банальным и наигранным.
Знаменитость предлагает фолловерам поиграть и при этом напрямую сообщает, что она единственная красавица.
Пользователи посмеялись над самоуверенностью Ольги Бузовой и не увидели особой красоты с оголением и выпячиваем пятой точки. Хейтеры возмущены зашкаливающей оценкой знаменитости и недоумевают, с чего она взялась.
Сама Ольга Бузова не обращает внимания на критические замечания и продолжает шокировать всех манией величия.