Хейтеры возмущены фото Ольги Бузовой с выпяченной «пятой точкой»

Одно из последних фото, где ведущая «Дом-2» позирует, выпятив назад свое мягкое место и эротично изогнувшись над бильярдным столом, многие подписчики посчитали банальным и наигранным.Знаменитость предлагает фолловерам поиграть и при этом напрямую сообщает, что она единственная красавица.Пользователи посмеялись над самоуверенностью Ольги Бузовой и не увидели особой красоты с оголением и выпячиваем пятой точки. Хейтеры возмущены зашкаливающей оценкой знаменитости и недоумевают, с чего она взялась.Сама Ольга Бузова не обращает внимания на критические замечания и продолжает шокировать всех манией величия.