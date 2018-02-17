Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей
Простой мужчина из Уфы решил приобрести лотерейный билет и не ошибся, ведь он получил необычайный подарок в размере более 26 миллионов рублей. Известно, что мужчина выиграл в лотерее «5 из 36».
Во время продажи очередного тиража лотерейных билетов, один из жителей Уфы приобрел билет и сорвал джек-пот. Ему удалось отгадать необходимый порядок чисел и в один момент стать миллионером. Кроме пяти обязательных чисел мужчина угадал еще два числа, благодаря чему получил еще четыре дополнительных приза.
Специалисты уверены, что мужчине не просто повезло, а у него была стратегия, составленная путем изучения всех прошлых тиражей. На лотерейный билет счастливчик потратил 500 рублей, а выиграл в общей сложности 26 млн. 38 тыс. и 20 рублей. Приобретен выигрышный билет был в обычном магазине по розничной цене. Сейчас победителя ждут в столице, чтобы вручить денежный приз.
Во время продажи очередного тиража лотерейных билетов, один из жителей Уфы приобрел билет и сорвал джек-пот. Ему удалось отгадать необходимый порядок чисел и в один момент стать миллионером. Кроме пяти обязательных чисел мужчина угадал еще два числа, благодаря чему получил еще четыре дополнительных приза.
Специалисты уверены, что мужчине не просто повезло, а у него была стратегия, составленная путем изучения всех прошлых тиражей. На лотерейный билет счастливчик потратил 500 рублей, а выиграл в общей сложности 26 млн. 38 тыс. и 20 рублей. Приобретен выигрышный билет был в обычном магазине по розничной цене. Сейчас победителя ждут в столице, чтобы вручить денежный приз.
Общество
Добавил: Oleneva Вчера, 23:10