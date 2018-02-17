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Задолженность россиян по исполнительным производствам приблизилась к 5 трлн рублей

По сообщению ФССП, общая задолженность жителей России по исполнительным производствам продолжает расти. За пять последних лет эта сумма удвоилась и теперь составляет почти 5 триллионов рублей.

Задолженность россиян по исполнительным производствам приблизилась к 5 трлн рублей


Как сообщает официальный сайт ФССП, в истекшем году суммарная задолженность жителей РФ по исполнительным производствам подошла к невероятной отметке в пять триллионов рублей! При этом приставы сумели взыскать с должников лишь 17 процентов от общей суммы задолженностей. С каждым годом растёт количество россиян, не желающих платить по судебным решениям. Работники ФССП приводят для сравнения цифры: в 2013-м общая задолженность граждан РФ составляла чуть более 2 трлн рублей, в 2014-м – уже 3 трлн., в 2015-м – 3,8 трлн рублей, а в 2016 году – 4,76 триллионов российских рублей!

В 2017 году приставам удалось взыскать 663 млрд рублей, из них львиную часть составили долги в пользу частных и юридических лиц. Также в борьбе с должниками помог запрет на выезд за рубеж для тех, у кого не погашено исполнительное производство (речь о 4,5 миллионах россиян). Благодаря этой мере, были взысканы средства в размере 67 миллиардов рублей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:00
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