Задолженность россиян по исполнительным производствам приблизилась к 5 трлн рублей

Как сообщает официальный сайт ФССП, в истекшем году суммарная задолженность жителей РФ по исполнительным производствам подошла к невероятной отметке в пять триллионов рублей! При этом приставы сумели взыскать с должников лишь 17 процентов от общей суммы задолженностей. С каждым годом растёт количество россиян, не желающих платить по судебным решениям. Работники ФССП приводят для сравнения цифры: в 2013-м общая задолженность граждан РФ составляла чуть более 2 трлн рублей, в 2014-м – уже 3 трлн., в 2015-м – 3,8 трлн рублей, а в 2016 году – 4,76 триллионов российских рублей!В 2017 году приставам удалось взыскать 663 млрд рублей, из них львиную часть составили долги в пользу частных и юридических лиц. Также в борьбе с должниками помог запрет на выезд за рубеж для тех, у кого не погашено исполнительное производство (речь о 4,5 миллионах россиян). Благодаря этой мере, были взысканы средства в размере 67 миллиардов рублей.