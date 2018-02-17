Ольга Бузова намерена превзойти саму себя
Популярная ведущая и певица Ольга Бузова за последний год резко взлетела по карьерной лестнице, а потому к ней приковано пристальное внимание общественности.
Одна из недавних реплик артистки в Instagram вызвала бурное обсуждение.
Ольга Бузова написала, что «главное в жизни - не подняться выше других, а превзойти саму себя».
Эту мудрую фразу Бузова сопроводила популярным хэштегом #ракетазапущена, который в последнее время часто встречается в комментариях звезды.
Подписчики ведущей «Дом-2» признали, что Ольга права, но большинство «прошлись» по груди Бузовой, вернее ее отсутствию. Хейтеры требовали от знаменитости, «сделать наконец-то себе грудь, назвали ее «доской» и рекомендовали «Олечке» покушать.
Одна из недавних реплик артистки в Instagram вызвала бурное обсуждение.
Ольга Бузова написала, что «главное в жизни - не подняться выше других, а превзойти саму себя».
Эту мудрую фразу Бузова сопроводила популярным хэштегом #ракетазапущена, который в последнее время часто встречается в комментариях звезды.
Подписчики ведущей «Дом-2» признали, что Ольга права, но большинство «прошлись» по груди Бузовой, вернее ее отсутствию. Хейтеры требовали от знаменитости, «сделать наконец-то себе грудь, назвали ее «доской» и рекомендовали «Олечке» покушать.