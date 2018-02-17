АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут курсировать новые поезда «Москва»

Самая загруженная ветка столичного метро – «фиолетовая» (Таганско-Краснопресненская) получит обновление подвижного состава к 2020-му году. На этой линии «подземки» станут курсировать более вместительные поезда марки «Москва». Планируется поставить 114 модифицированных составов.

К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут курсировать новые поезда «Москва»


Проходящая через 7 районов Москвы, «объединяющая» со столицей жителей 7 городов Московской области «фиолетовая» линия метро является на сегодняшний день самой перегруженной. Ежедневно услугами поездов, проходящих по Таганско-Краснопресненской ветке, пользуются более чем 1 200 000 пассажиров. Поэтому насущной проблемой московской «подземки» давно стало обновление подвижного парка «фиолетовой» линии метрополитена.

Полностью новые составы (модифицированные поезда «Москва») придут на смену привычному подвижному составу «фиолетовой» линии через два года. Об этом заявил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов. Всего Таганско-Краснопресненская ветка получит 114 поездов «Москва», причём новинка, кроме других достоинств, будет отличаться большей пассажировместимостью. Ввод модернизированных вагонов подвижного состава московской «подземки» позволит снизить нагрузку на «фиолетовую» линию, как минимум, на 15 процентов. Вместе с разгрузкой Таганско-Краснопресненской линии в 2020-м обещан и запуск Кожуховской линии столичного метро.
Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Чувашии 6-летнему мальчику провели уникальную
Александр Телепнев исключен из партии за
Microsoft разработала комплекс виртуальной
Избитый в Перми DJ Smash «летит» на поправку
В Новосибирске "скорая помощь" ехала 15 часов на
Ученые выяснили, что сон необходим для развития
Уфологи считают таинственный огненный шар над
Тимати пригласили на ринг для выяснения отношений
Культовая игра System Shock приостановила
В Ишиме врачи спасли накачавшего свой половой
Россия разрабатывает модель беспилотного
Корпорация Danone подала в суд на
Житель Уфы выиграл в лотерею 26 млн рублей
Юлия Ковальчук поделилась своим утренним фото и
Задолженность россиян по исполнительным
«Нелюбовь» Звягинцева: У фильма есть шанс
Украинский певец Alekseev выступит от Беларуси на
К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут
Астероид размером с Букингемский дворец
В NASA собираются вернуться к использованию
Игорь Крутой заговорил о непростом характере
Essential представила смартфон Essential Phone
Google тестирует систему геолокации для звонящих
Пэрис Хилтон поведала, как отметила своё 37-летие
Физики удалось добиться взаимодействия фотонов
В начале марта состоится старт ракеты-носителя
Инсайдер рассказал подробности о смартфоне LG G7
Новый внедорожник Haval H7L появится в России до
Старшая дочь Александра Реввы покорила сердца
Издевательства в раннем возрасте приводят к
Просмотреть все новости