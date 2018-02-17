К 2020-му на «фиолетовой» ветке метро будут курсировать новые поезда «Москва»

Проходящая через 7 районов Москвы, «объединяющая» со столицей жителей 7 городов Московской области «фиолетовая» линия метро является на сегодняшний день самой перегруженной. Ежедневно услугами поездов, проходящих по Таганско-Краснопресненской ветке, пользуются более чем 1 200 000 пассажиров. Поэтому насущной проблемой московской «подземки» давно стало обновление подвижного парка «фиолетовой» линии метрополитена.Полностью новые составы (модифицированные поезда «Москва») придут на смену привычному подвижному составу «фиолетовой» линии через два года. Об этом заявил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов. Всего Таганско-Краснопресненская ветка получит 114 поездов «Москва», причём новинка, кроме других достоинств, будет отличаться большей пассажировместимостью. Ввод модернизированных вагонов подвижного состава московской «подземки» позволит снизить нагрузку на «фиолетовую» линию, как минимум, на 15 процентов. Вместе с разгрузкой Таганско-Краснопресненской линии в 2020-м обещан и запуск Кожуховской линии столичного метро.