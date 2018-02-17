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Игорь Крутой заговорил о непростом характере Примадонны

Игорь Крутой рассказал, от настроения Аллы Пугачёвой зависит всё. Композитор редко говорит касательно коллег и, как правило, только хорошее. На шоу «Однажды» музыкант мягко намекнул, что у Пугачевой часто меняется настроение.

Игорь Крутой заговорил о непростом характере Примадонны

Крутой и Пугачева знакомы уже много лет. Первую композицию, музыка которой написана Игорем Яковлевичем, «Снежный мальчик» Примадонна исполнила в 1992 году, а через два года исполнила песню его же авторства под названием «Любовь, похожая на сон».

Отношения композитора и певицы всегда были непростыми. Но ни Пугачева, ни Крутой никогда не выражали своё недовольство друг к другу публично. Вот и сейчас на шоу «Однажды» Крутой касательно Пугачевой рассказывает без лишних подробностей, и только о непростом, авторитарном характере Примадонны. Игорь Яковлевич заявляет, что от настроения Аллы Борисовны зависит всё вокруг.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
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